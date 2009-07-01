Швеция позаботится о поставках российского газа в Европу

Швеция во время своего председательства в Европейском Союзе с 1 июля этого года будет прилагать усилия, чтобы обеспечить бесперебойные поставки российского газа потребителям в ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции посол Швеции в Украине Стефан ГУЛЛГРЕН.

«Чрезвычайно важно, чтобы больше не было таких перерывов в поставках энергоносителей потребителям в Европейском Союзе, как это случилось в начале этого года. Это будет одним из приоритетов председательства Швеции в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией во избежание такой ситуации», - сказал он.

По словам посла, он понимает проблемы, которые стоят перед Украиной, но Украина должна осуществить реформы в сфере энергетики.

Как сказал С.ГУЛЛГРЕН, в Европейском Союзе понимают, что это сложный вопрос, и готовы оказывать поддержку усилием Украины в этой сфере.

«Это тот вопрос, в котором каждый должен возложить свою часть ответственности на собственные плечи. С нашей стороны мы сделаем то, которое зависит от нас», - сказал посол.

Отвечая на вопрос, должны ли вноситься изменения в контракты, он отметил: «Это не наш вопрос, мы должны обеспечить бесперебойную поставку энергоносителей».

По словам С.ГУЛЛГРЕНА, существуют контракты между украинскими и российскими компаниями по газоснабжению, а также между российским «Газпромом» и европейскими компаниями, и, по убеждению посла, правительство не должно вмешиваться в эти вопросы и решать, должны ли пересматриваться настоящие контракты.

«Проблема не в том, что отсутствуют контракты или какие-то договорные отношения, проблема в том, чтобы на основе настоящих контрактов обеспечить постоянные поставки газа потребителям в Европе», - отметил посол Швеции.