В мире продолжает дешеветь нефть

«Черное золото» дешевеет из-за опасений о резком росте глобального предложения.

Цены на нефть снижаются утром в пятницу, так как сообщения о планах Ирана нарастить добычу только усилили опасения инвесторов о резком росте глобального предложения сырья.

Фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,63 процента до $64,40 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $60,54 за баррель, что на 1,00 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Оба бенчмарка подешевели более чем на 9 процентов по сравнению с достигнутыми в конце января максимумами.

В ближайшие четыре года Иран рассчитывает увеличить добычу нефти до 4,7 миллиона баррелей в сутки, сказал вчера замминистра нефти страны Амир Заманиниа.

Накануне также стало известно, что недельный объём добычи в США вырос до исторического максимума 10,25 миллиона баррелей в сутки.

В своём февральском обзоре Управление энергетической информации (EIA) повысило среднегодовой прогноз прироста добычи нефти в США. Ведомство полагает, что добыча вырастет в 2018 году на 1,26 миллиона баррелей в сутки к 2017-му до 10,59 миллиона баррелей в сутки.

Согласно ежемесячному обзору EIA, добыча нефти в США в 2018 году будет расти быстрее, чем предполагалось ранее и уже в конце 2018 года превысит уровень 11 миллионов баррелей в сутки.