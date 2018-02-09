Южно-Украинская АЭС отключила на ремонт второй энергоблок

Первый и третий энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают без замечаний в заданном режиме.

Южно-Украинская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», отключила от сети энергоблок №2 для проведения среднего планового ремонта, сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«9 февраля 2018 года в 01:41 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый и третий энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают без замечаний в заданном режиме.

«Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции. По состоянию на 9 февраля он составляет 0,12 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений», - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).