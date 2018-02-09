Гройсман рассказал депутатам, что будет с ценами на газ для населения

Премьер еще раз подтвердил, что цену на газ в текущем отопительном сезоне не повысят. При этом он отметил, что цена газа для населения является ниже его реальной стоимости.

Кабинет министров Украины в текущем отопительном сезоне не будет повышать цену на газ для населения, однако она находится ниже реальной стоимости топлива, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе выступления в Верховной Раде.

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«Почему газ для промышленности стоит больше, чем газ для теплокоммунэнерго? Потому что его реальная цена такая, по какой его покупают хозяйствующие субъекты. Вы знаете, что многие украинские компании сами импортируют газ, и он тоже дороже, чем газ для теплокоммунэнерго, потому что его реальная цена действительно дороже. Но я подчеркиваю, что в текущем отопительном сезоне - я держу позицию, держу слово - не будет повышения цены на газ для населения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман неоднократно заявлял, что правительство не будет повышать цену на газ для населения в текущем отопительном сезоне. В то же время установление рыночной цены на газ является обязательным условием продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

24 января президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.

По словам Порошенко, правительство Украины готово урегулировать цену на газ в соответствии с требованиями МВФ, предусматривающими установление цены "голубого топлива" на уровне себестоимости и затрат на транспортировку.

8 февраля Гройсман сообщил, что Кабмин находится в диалоге с Международным валютным фондом о дальнейшем урегулировании цены на газ, которое должно учитывать полную социальную защиту граждан.