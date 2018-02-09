Результат Стокгольмского арбитража: "Нафтогаз" сможет закупать российский газ на 20-50 долларов дешевле

Напомним, украинский холдинг планирует начать закупки газа у «Газпрома» в марте этого года.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» благодаря решению Стокгольмского арбитража сможет закупать российский газ дешевле на 20-50 долл. за тысячу кубометров по сравнению с ценой, определяемой по предыдущей формуле, зафиксированной в контракте 2009 года.

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Об этом сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире одного из украинских телеканалов.

«Цена по измененному контракту будет существенно ниже цены по старой формуле. Сейчас разница составляет около 20 долларов. Однако эта сумма будет колебаться в зависимости от сезона. К примеру, во втором квартале разница будет достигать 50 долларов. Потому что в теплое время года рыночные цены на газ падают. Ранее формула была привязана к нефтепродуктам и не отображала рыночные тенденции в Европе», - сказал Витренко.

По его словам, стоимость российского газа будет на 20-30 долл. ниже стоимости газа из Германии благодаря сокращению транспортных затрат.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В 2017 году Украина увеличила импорт газа с территории европейских стран на 26,8%, до 14,1 млрд кубометров.

22 декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципу «бери или плати» на сумму 56 млрд долл.

Также арбитраж снизил объем газа, который «Нафтогаз» в 2018-2019 годах будет обязан покупать у «Газпрома», с 52 до 5 млрд куб. м в год. Комментируя это решение, президент Петр Порошенко сказал, что Украина готова возобновить поставки природного газа из России только при условии, что они будут дешевыми, честными и некоррупционными.

«Нафтогаз» планирует начать закупки газа у «Газпрома» в марте этого года.