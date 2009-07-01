Польша хочет увеличить закупку российского газа

Польская нефтегазовая компания PGNiG рассчитывает к концу третьего квартала договориться с «Газпромом» об увеличении поставок российского газа в Польшу на 2–3 миллиарда кубометров с 2010 года – до 10–11 миллиардов кубометров в год, сообщил в среду журналистам зампред правления польской компании Мирослав Добрут.

«Хотим увеличить поставки газа от 2 до 3 миллиардов кубометров с 2010 года», – сказал Добрут. По его словам, действующий контракт предусматривает экспорт российского газа в Польшу в 2010 году в объеме 8 миллиардов кубометров.

М.Добрут напомнил, что у Польши с «Газпромом» долгосрочный контракт с 1996 года, действующий до 2022 года. Документ неоднократно пересматривался, и сейчас стороны вновь обсуждают изменения его параметров.

М.Добрут сообщил, что стороны провели уже две встречи, последняя из которых – в прошлую пятницу в Варшаве, где от России участвовал замглавы Минэнерго Анатолий Яновский. «Мы представили свои предложения, и через две недели у нас будет очередная встреча», – сказал он, передает РИА «Новости».