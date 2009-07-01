Беларусь повысила ставку экспортной пошлины на сырую нефть

Беларусь с сегодняшнего дня повысила ставку экспортной пошлины на сырую нефть с 152,8 долл. до 212,6 долл. за 1 тонну.

В соответствие с постановлением белорусского правительства, возросли также экспортные пошлины на нефтепродукты. Так, пошлина на светлые нефтепродукты теперь составит 155,5 долл. за тонну против прежних 115,2 долл., на темные нефтепродукты – 83,8 долл. против 62,1 долл. за тонну.

В аппарате правительства пояснили, что, повышая пошлины, белорусское правительство преследует цель унификации тарифов на экспорт нефти и нефтепродуктов с Россией, которая с 1 июля также увеличила экспортные пошлины. Данное решение белорусского правительства согласуется с подписанным ранее в Москве белорусско-российским межправительственным соглашением о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, передает ИТАР-ТАСС.