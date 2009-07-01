Remington Worldwide увеличит сумму иска к Украине до 30 млн. долл.

Компания Remington Worldwide Limited (Гибралтар) увеличит сумму исковых требований к Украине в Стокгольмском арбитражном суде в рамках тяжбы с «Энергоатомом» с 60 тыс. долл. до 30 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН юридический представитель Remington Worldwide Ltd. Вячеслав ЛЫЧ.

По его словам, до 14 июля т.г. компания представит суду уточненные исковые требования.

В.ЛЫЧ сообщил, что суд уже возбудил арбитражное производство и сформировал состав арбитров. При этом спор должен быть рассмотрен до 1 января 2010 года. Адвокат предположил, что первое заседание арбитража состоится уже в октябре в Турине (Италия).

Также В.ЛЫЧ отметил, что этот хозяйственный спор может перерасти в международный скандал. Он пояснил, что причиной этого является письмо первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, которым предлагается дать распоряжение Службе безопасности Украины, Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре «взять на контроль» судебные процессы с участием Remington Worldwide Ltd. и некоторых других компаний. Адвокат считает, что целью такого предложения является максимальное затягивание выплаты задолженности государства перед компанией.

В.ЛЫЧ заявил, что расценивает такие действия Министерства юстиции как непрофессиональные и считает, что они направлены на оказание давления на адвокатов и собственников предприятий, которые пытаются в судебном порядке отстаивать свои права и интересы.

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2008 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма возбудил дело по арбитражному спору против Украины по иску Remington Worldwide Limited. В своем иске компания просила взыскать с Украины 60 тыс. долл. в связи с невозможностью в рамках исполнительного производства истребовать с НАЭК «Энергоатом» долг в размере 18 млн. долл. за поставку в 1999 году оборудования на Запорожскую АЭС.

Справка УНИАН. В 1999 году Запорожская АЭС, которая является обособленным подразделением НАЭК «Энергоатом», и ГП «Укрэнергомашкомплект» заключили договор на приобретение 25 ограничителей перенапряжения на сумму 33 млн. долл.

26 декабря 1999 года «Укрэнергомашкомплект» и производитель оборудования – компания «Электрокерамика» (Россия) подписали приложение к контракту, по которому договорились, что все спорные вопросы рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Поскольку «Укрэнергомашкомплект» не выполнил своих обязательств перед производителем, после его ликвидации в результате банкротства ответчиком стал «Энергоатом».

В конце 2002 года «Электрокерамика» передала право требования к должнику компании Remington Worldwide Limited (Гибралтар), которую связывают с молдавским бизнесменом Вячеславом ПЛАТОНОМ.