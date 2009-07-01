Цена сжиженного газа увеличилась на 26,4%

Средняя цена реализации сжиженного газа 1 июля на коммерческом аукционе №364 на Украинской аграрной бирже (УАБ) увеличилась на 26,4%, по сравнению с предыдущим аукционом №363 от 25 июня (4334,8 грн. за тонну), до 5477,1 грн. за тонну. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 2,181 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 11 млн. 945,6 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 25 июня на коммерческом аукционе №363 на УАБ снизилась на 15,3%, по сравнению с предыдущим аукционом №362 от 24 июня (5119,1 грн. за тонну), до 4334,8 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.