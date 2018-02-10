Премьер Венгрии заявил о завершении в стране "эры газовой монополии" России

Орбан заявил, что реализация договоренностей с Румынией ставит Венгрию в значительно лучшее "геостратегическое положение".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о "завершении эры российской газовой монополии в Венгрии".

Соответствующее заявление Орбан сделал в Будапеште после встречи с премьер-министром Сербии Аной Брнабич, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AP.

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Венгерский премьер указал, в частности, на прогресс в реализации двустороннего соглашения с Румынией с целью поставок румынского газа в Венгрию. Этот проект позволит Будапешту в будущем покупать более 4 миллиардов кубических метров румынского газа в год.

Как отметил Орбан, ожидается, что голубое топливо из соседней страны в 2021-22 годах будет обеспечивать более 50% потребностей в импорте газа Венгрии.

Он подчеркнул, что реализация договоренностей ставит Венгрию в значительно лучше "геостратегическое положение". Кроме того, это означает также "совершенно новую ситуацию не только для Венгрии, но и для региона". Орбан также уточнил, что венгерская часть газопровода уже построена, а румынская ветка еще строится.

На сегодня Венгрия практически полностью зависит от российских поставок газа и нефти. Кроме того, российские компании занимаются сооружением единой в Венгрии АЭС.