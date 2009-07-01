Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Украине 3,5 млн. евро на проведение независимой оценки безопасности ХОЯТ-2, а также завода по переработке жидких ядерных отходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам председатель Госкомитета по ядерному регулированию (ГКЯРУ) Елена МЫКОЛАЙЧУК.

По ее словам, указанные средства будут выделены со счета ядерной безопасности ЕБРР, деньги на который поступили от стран-доноров по чернобыльским программам.

Е.МЫКОЛАЙЧУК уточнила, что соответствующее соглашение между ЕБРР, Кабинетом министров Украины и ГКЯРУ о предоставлении гранта может быть подписано уже на следующей неделе.

По словам главы регулятора, средства гранта будут направлены на оплату услуг по независимой оценке ХОЯТ-2, а также завода по переработке жидких ядерных отходов.

При этом 51% от указанной суммы будет выделен консорциуму европейских независимых экспертов, а 49% - украинской профильной организации, специализирующейся на проведении работ по оценке ядерной безопасности.

Справка УНИАН. 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и американский концерн Holteс International подписали контракт на строительство хранилища отработанного ядерного топлива на площадке ЧАЭС.

Реализация проекта строительства ХОЯТ-2 - 52 месяца.

Проект будет осуществляться в два этапа: проектирование - 16 месяцев, строительство - 36 месяцев. Началу строительства будет предшествовать инвестэкпертиза, утверждение проекта заказчиком, а также получение лицензии Государственного комитета ядерного регулирования на строительство объекта.

ХОЯТ-2 будет построено как хранилище сухого типа и будет предназначено для хранения отработанных тепловыделяющих сборок и отработанных дополнительных поглотителей, которые накопились во время работы ЧАЭС.

Завод по переработке жидких радиоактивных отходов (ЗПЖРО) предназначен для переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО), накопленных за время эксплуатации, и тех, которые образовались в процессе снятия с эксплуатации ЧАЭС, а также эксплуатационных ЖРО объекта "Укрытие". ЗПЖРО рассчитан на переработку ЖРО в течение 10-летнего периода эксплуатации. Его минимальная проектная мощность – 2500 куб. м необработанных ЖРО в год.

В состав ЗПЖРО входят: установка по извлечению жидких радиоактивных отходов (ЖРО) из существующих хранилищ; установка по транспортировке – для транспортировки ЖРО на установку по переработке; установка по переработке – цементирование ЖРО с целью герметизации и иммобилизации.