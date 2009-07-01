Королевская: профильный комитет предложит разработать программу

Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства обратится к Министерству экономики с предложением разработать варианты квотирования импортного коксующегося угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила глава комитета Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, в комитете рассматривается предложение ввести лицензирование коксующегося угля для того, чтобы защитить украинский рынок и детенизировать его. «Если у нас на рынке будет присутствовать только подтвержденного происхождения товар, то у нас не будет профицита угля в стране», - уверена депутат.

Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что сертификация и стандартизация являются серьезной защитой внутреннего рынка, потому Украина производит продукцию такого уровня и качества, которая не является презентабельной на мировых рынках.

«Сегодня наши внутренние стандарты – это максимальные барьеры, утвержденные законодательно и согласованные с ВТО», - сказала она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что данная государственная протекционистская мера немного придерживает импорт коксующегося угля на украинский рынок. «У нас нет аналогичных товаров на экспорт. У нас нет товаров, которые могут иметь достаточный для экспорта уровень качества», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Поэтому, по ее мнению, необходимо поддержать национальных производителей.