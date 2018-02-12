Страны Ближнего Востока стали основными поставщиками нефти в Украину​

Украина нарастила поставки нефти из Азербайджана и Ирана.

Украина в январе 2018 года импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 38,5 миллиона долларов, что на 57,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

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Основные поставки нефти (93,9%) были осуществлены из Азербайджана – на сумму 36,2 миллиона долларов и Ирана (4,8%) – 1,8 миллиона долларов, из других стран было поставлено сырья на 498 тысяч долларов.

"С недавних пор основным поставщиком нефти в Украину стал Азербайджан. Это поставки сырья для нужд Кременчугского НПЗ компании "Укртатнафта". Этот же игрок по долгосрочному контракту закупает газовый конденсат у Ирана. Также в январе на украинском рынке появился еще более "экзотический" поставщик – Алжир. Один из частных трейдеров импортировал газовый конденсат из этой страны", - прокомментировал УНИАН направления импорта нефти и конденсата аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

Также он добавил, что благоприятным фактором для импорта нефтяного сырья в Украину в январе стали низкие цены на нефть на мировом рынке.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году по сравнению с 2016 годом, по данным Фискальной службы, увеличила импорт нефти и газового конденсата в денежном выражении в 2,5 раза - до 442,2 миллиона долларов в 2016 году основными поставщиками нефти были Казахстан (97%) и Румыния (3%).