Эксперт о "Турецком потоке": цель Путина - лишить Украину статуса транзитного государства

Проектная мощность первой нитки обходного газопровода составляет 15,75 миллиарда кубометров, что немного меньше объема украинского транзита в Турцию - 16,6 миллиарда кубометров.

Запуск первой нитки газопровода "Турецкий поток", который на сегодня строится Россией в обход территории Украины по дну Черного моря, может лишить нашу страну объемов транзитного газа в размере почти 18%. Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал эксперт "Центра Разумкова" в энергетической сфере Сергей Дяченко.

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"Высока вероятность того, что если будет построена и запущена первая нитка "Турецкого потока", то она заберет на себя объемы российского газа, которые проходят для Турции транзитом через территорию Украины", - сказал он.

В госкомпании-операторе газотранспортной системы "Укртрансгаз" УНИАН сообщили, что в 2017 году для нужд Турции через территорию Украины прокачано 16,6 миллиарда кубометров газа, что равно 17,9% от общего показателя транзита за прошлый год.

"Если будет построена и вторая нитка "Турецкого потока", то мы также можем потерять те объемы, которые сегодня поступают через нашу территорию в страны Юго-Восточной Европы", - добавил Дяченко.

По данным "Укртрансгаза", в прошлом году компания транспортировала для нужд Юго-Восточной Европы (через газоизмерительную станцию "Орловка"), без учета газа для нужд Турции, - 3,6 миллиарда кубометров "голубого" топлива.

Дяченко также считает, что после ввода в эксплуатацию обходного газопровода Украина сможет сохранить часть транзита газа для Турции только в том случае, если Турция увеличит потребление газа, например, за счет строительства новых теплоэлектростанций.

"Действия России продиктованы одной целью - лишить Украину статуса транзитного государства. Такая цель у них появилась с приходом к власти Путина", - озвучил эксперт основную причину строительства Россией газопроводов в обход территории Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным НАК "Нафтогаз Украины", запуск газопровода "Турецкий поток" лишит Украину ежегодных доходов от транзита газа в размере 0,5 миллиарда долларов.

В начале декабря 2017 года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" уже построил приблизительно половину первой нитки "Турецкого потока".

Справка УНИАН. "Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Планируется, что по первой нитке будет транспортироваться газ для турецкого рынка, по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 миллиарда кубометров газа в год. Строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года. По данным "Газпрома", обе нитки газопровода планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.