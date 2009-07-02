Нафтогаз привлечет международных экспертов

НАК «Нафтогаз Украины» планирует привлечь международных консультантов для определения экономически обоснованного уровня транзитной ставки природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины».

“Учитывая значительный интерес общества к этому вопросу и большое количество «аналитических выводов» относительно необоснованности существующих условий контракта на предоставление услуг по транзиту газа НАК «Нафтогаз Украины» приняла решение о привлечении независимой и авторитетной западной консалтинговой компании для предоставления указанных услуг, среди которых как аудиторские компании «Большой четверки», так и ведущие мировые консультанты по тарификации услуг в сфере энергетики как Arthur D.Little”, – говорится в сообщении пресс-центра.

В «Нафтогазе Украины» также сообщили, что компания постоянно ведет переговоры с несколькими известными международными компаниями о предоставлении услуг по определению экономически обоснованного уровня ставки на транзита природного газа по территории Украины.

При этом в компании отмечают, что “на протяжении последних нескольких лет в средствах массовой информации раздавалось много заявлений относительно оптимального размера тарифной ставки на услуги по транзиту природного газа... «Экспертные оценки» колеблются в широком диапазоне: в январе 2006 года руководство страны приветствовало увеличение ставки транзита до уровня $1,6 за 1 тыс. куб. м. на 100 км., а в 2008 году назывались значения оптимума ставки от $2,3 до $13”.

Вместе с тем, в НАК отмечают, что консультации с европейскими специалистами в газотранспортной отрасли, неоднократно подтверждали экономическую обоснованность тарифа на транзит природного газа, который был зафиксирован соглашением от 19 января 2009 г.

Нормами Контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о транзите российского газа также предусмотренные цивилизованные пути оптимизации юридических и экономических контрактных категорий.

«Нафтогаз Украины» ожидает получить окончательный отчет аналитиков до конца 2009 года. До тех пор компания призывает все политические силы и заинтересованные стороны прекратить спекуляции на тему транзитной ставки природного газа и целесообразности пересмотра существующих договоров с ОАО «Газпром».