Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефтяные фьючерсы в среду продолжили снижение. За один день цены на нефть понизились в среднем еще а 0,8%, что было вызвано более существенным, чем ожидалось, увеличением запасов бензина в США, передает РБК.

Для нефтяных контрактов ближайшего поставочного месяца результаты торгов на биржах 1 июля составили: в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange (NYMEX) официальная цена фьючерса Light, Sweet Crude Oil (август) опустилась на 58 центов и установилась на отметке 69,31 долл./барр. (самый низкий показатель с 26 июня т.г.) при диапазоне цен по сделкам за сессию 68,52-71,85 долл./барр.; в Лондоне на InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) официальная цена фьючерса IPE Brent Crude (август) снизилась на 51 цент и установилась на отметке 68,79 долл./барр. (самый низкий показатель с 24 июня т.г.) при диапазоне цен по сделкам за сессию 68,08-71,32 долл./барр.

По официальной информации Министерства энергетики США, запасы бензина в стране по итогам минувшей недели увеличились на 2,3 млн. барр., что оказалось несколько выше, чем прогнозировали отраслевые эксперты. По этой причине цена бензина RBOB на NYMEX упала на 2,3%, что технически обусловило снижение цен на нефтяные фьючерсы.

Недельное увеличение в США запасов бензина было вызвано тем, что потребление бензина в стране за минувшую неделю сократилось, в то время как его производство и импорт возросли.

По состоянию на 26 июня запасы бензина в США официально составили 211,2 млн. барр., что почти на 1% превысило уровень его запасов в аналогичном периоде прошлого года. Отметим, что с середины августа 2008 года и до недавнего времени запасы бензина в США оставались в дефиците относительно предыдущего года, а теперь установились выше своего прошлогоднего уровня.

Ниже отметки 70 долл./барр. цены на нефть на биржах сохраняются уже два дня. Однако по итогам торгов 1 июля цены на нефтяные фьючерсы существенно не изменились. Несмотря на дальнейшее снижение цен на нефть, ситуация на рынке оставалась в целом стабильной, поскольку поддержку нефтяным фьючерсам оказала информация о дальнейшем сокращении в США запасов сырой нефти. Отметим, что за последние четыре недели запасы сырой нефти в США сократились почти на 16 млн. барр., в том числе за минувшую неделю запасы сырой нефти в стране уменьшились на 3,7 млн. барр., что превысило прогноз экспертов почти в два раза.