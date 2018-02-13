В мире дорожает нефть
Цены на нефть растут утром во вторник при восстановлении на фондовых рынках.
Читайте такжеСтраны Ближнего Востока стали основными поставщиками нефти в Украину
Фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,58 процента до $62,95 за баррель.
Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $59,62 за баррель, что на 0,56 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.
Среди других факторов поддержки рынку отраслевые эксперты называют ожидания устойчивого спроса.
По оценке Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК), рост мирового спроса на нефть составит 1,59 миллиона баррелей в сутки в этом году, что превышает предыдущий прогноз картеля на 60.000 баррелей в сутки.
В фокусе внимания инвесторов - данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).
“Динамика запасов на этой неделе будет определять дальнейшую траекторию цен на нефть”, – сказал Уильям О'Лафлин из Rivkin Securities.
Запасы нефти в США увеличились за неделю к 2 февраля на 1,90 миллиона баррелей до 420,3 миллиона баррелей, хотя аналитики предрекали прирост на 3,19 миллиона баррелей.
Запасы нефтепродуктов в США в отчётный период также выросли.