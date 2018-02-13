В мире дорожает нефть

Фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,58 процента до $62,95 за баррель.

Цены на нефть растут утром во вторник при восстановлении на фондовых рынках.

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Фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,58 процента до $62,95 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $59,62 за баррель, что на 0,56 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Среди других факторов поддержки рынку отраслевые эксперты называют ожидания устойчивого спроса.

По оценке Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК), рост мирового спроса на нефть составит 1,59 миллиона баррелей в сутки в этом году, что превышает предыдущий прогноз картеля на 60.000 баррелей в сутки.

В фокусе внимания инвесторов - данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).

“Динамика запасов на этой неделе будет определять дальнейшую траекторию цен на нефть”, – сказал Уильям О'Лафлин из Rivkin Securities.

Запасы нефти в США увеличились за неделю к 2 февраля на 1,90 миллиона баррелей до 420,3 миллиона баррелей, хотя аналитики предрекали прирост на 3,19 миллиона баррелей.

Запасы нефтепродуктов в США в отчётный период также выросли.