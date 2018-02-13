"Энергоатом" в январе увеличил доход от реализации электроэнергии на 5%

За отчетный период доля компании в производстве электроэнергии составила 49,3%.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в январе 2018 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с январем 2017 года на 5,4% – до 4,486 миллиарда гривень, говорится в отчете компании.

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Расчеты оптового рынка электроэнергии за отпущенную "Энергоатомом" электроэнергию за прошлый год составили 2,712 миллиарда гривень (60,5%), недоплата – 1,774 миллиарда гривень.

В отчете отмечается, что задолженность госпредприятия "Энергорынок", оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед "Энергоатомом", с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 12,739 миллиарда гривень.

Выработка электроэнергии компанией в январе 2018 года сократилось по сравнению с январем 2017 года до 7,259 миллиарда кВт-ч с 8,007 миллиарда кВт-ч. За отчетный период доля "Энергоатома" в объеме производства электроэнергии составила 49,3%.

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2017 году увеличил доход от реализации электроэнергии на 6,8% – до 46 миллиардов гривень, а производство электроэнергии на 5,7% - до 80,5 миллиарда кВт-ч.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.