Активы "Черноморнефтегаза" в оккупированном Крыму будут объявлены в международный розыск

Для защиты своих интересов компания активно сотрудничает с органами прокуратуры.

Активы государственной нефтегазовой компании "Черноморнефтегаз", которые остались на территории аннексированного Россией полуострова Крым, будут объявлены в международный розыск. Об этом в эфире одного из национальных телеканалов сообщила глава компании Светлана Нежнова.

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"Мы были инициаторами принятия определений судов об аресте этого имущества. Это были абсолютно правильные действия. Я думаю, что следующим действием будет международный розыск, но тут мы будем работать с Генпрокуратурой", - сказала она.

Также она уточнила, что компания активно сотрудничает с прокуратурой Крыма и Генеральной прокуратурой Украины.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия осуществила аннексию Крыма и незаконный захват расположенных там активов, включая газодобывающее оборудование "Черноморнефтегаза". В результате аннексии компания потеряла 2 миллиарда кубометров ежегодной добычи природного газа.

До аннексии компания добывала углеводороды на 18 месторождениях, использовала 4 самоподъемные буровые установки, 24 плавсредства, а также газотранспортную систему, которая включала более 1196 километров магистральных газопроводов, в том числе 286 километров морских, и другие активы.

После аннексии Крыма компания добывает газ только на одном месторождении и обеспечивает газом город Геническ Херсонской области.