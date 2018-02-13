Майнинг биткоинов может оставить Исландию без света

16:11, 13 февраля 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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По словам представителя HS Orka Йоханна Сигурбергссона, в случае реализации многочисленных проектов дата-центров, которые будут заниматься майнингом, электричества на их питание будет тратиться больше, чем для снабжения жилых помещений.

По подсчетам фирмы, общее потребление дата-центрами электроэнергии составит 840 гигаватт-часов в год против 700 гигаватт-часов, уходящих на питание жилых домов.

В Исландии выгодно устанавливать аппаратуру для майнинга по нескольким причинам. Во-первых, в государстве на севере Атлантики круглый год стоит прохладная погода, так что компании и частные лица могут тратить меньше средств на охлаждение оборудования. Во-вторых, в стране есть качественные каналы оптоволоконной связи.

В декабре 2017 года британский портал Power Compare подсчитал, что при сохранении текущей динамики роста расходов электричества на майнинг биткоинов к 2020 году все электричество мира будет расходоваться на добычу криптовалют.

Согласно данным Digiconomist, в настоящий момент на производство криптовалют расходуется около 31 тераватт-часа в год, что составляет около 0,14 процента всего электропроизводства мира. Доля расходов может показаться незначительной, однако это уже больше, чем расходы целых стран, например Ирландии или Нигерии.

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