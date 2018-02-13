ДТЭК Ахметова сократил производство электроэнергии и угля

При этом компания на 25,5% увеличила экспорт электроэнергии.

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в 2017 году по сравнению с 2016 годом сократили производство электроэнергии на 7,4% - до 37 миллиардов кВт-ч. Об этом говорится в опубликованном отчете компании.

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Согласно сообщению, экспорт электроэнергии компанией по итогам 2017 года вырос на 25,5% - почти до 5 миллиардов кВт-ч, экспорт угля сократился на 43,9% - до 748 тысяч тонн.

Кроме этого в первом полугодии 2017 года компания импортировала 2,572 миллиона тонн угля, что в 11,6 раза больше, чем в 2016 году.

Согласно отчету, добыча угля компанией за отчетный период сократилась на 11,3% - до 27,7 миллиона тонн с 31,25 миллиона тонн в 2016 году. По информации ДТЭК, компания за отчетный период добыла 22,9 миллиона тонн газовых марок угля (+8,2% к 2016 году), при этом добыча угля антрацитовых марок и тощих углей в прошлом году сократилась на 52,5% до 4,8 миллиона тонн.

"Снижение добычи антрацитовых марок угля. С марта 2017 года компания не осуществляет управление "ДТЭК Свердловантрацит", "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса" и "Моспинское УПП" в связи с неприемлемым требованием о перерегистрации на временно неподконтрольную украинской власти территорию в Донецкой и Луганской областях", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, ДТЭК в 2016 году увеличил производство электроэнергии на 4,7% - до 40 миллиардов кВт-ч, а добычу угля - на 8,9% - до 31,3 миллиона тонн.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент". В угольный сегмент ДТЭК входят "ДТЭК Павлоградуголь" (объединяющее 10 шахт), "ДТЭК Добропольеуголь" (5 шахт), "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит" (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), "ДТЭК Свердловантрацит" (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), "Шахта "Белозерская", шахтоуправление "Обуховская" и пять обогатительных фабрик. Компания владеет 9 из 14 ТЭС в Украине.