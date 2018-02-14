Саудовская Аравия решила сократить нефтедобычу

10:05, 14 февраля 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Прайм.

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"Экспорт нефти будет оставаться ниже 7 миллионов баррелей в день, несмотря на ремонтно-профилактические работы на НПЗ Samref, мощность которого составляет 400 000 баррелей в день, говорится в заявлении государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco)", - сообщает Dow Jones.

"Саудовская Аравия по-прежнему нацелена на сокращение избытка запасов нефти в хранилищах", - сообщили в министерстве нефти королевства.

Волатильность на рынке вызывает озабоченность как у производителей, так и у потребителей нефти. Саудовская Аравия нацелена активное сотрудничество с другими нефтедобывающими странами с целью стабилизации мировых рынков, добавили в министерстве.

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Теги: #заморозка добычи#ОПЕК ограничение добычи#Саудовская Аравия добыча нефти