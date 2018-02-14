Финишная прямая: принято последнее необходимое для отделения ГТС от "Нафтогаза" постановление

Кабмин принял последнее необходимое для отделения ГТС от "Нафтогаза" постановление

Правительство приняло постановление "О некоторых вопросах деятельности на рынке природного газа", которое является последним необходимым решением Кабмина для начала проведения отделения деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинга) от "Нафтогаза".

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Это последнее обязательство или решение правительства, которое дает возможность обеспечить реальные дела по вопросу проведения анбандлинга, то есть отсоединения транспорта от НАК "Нафтогаз" и присоединения к "Магистральным газопроводам Украины", - сказал в ходе принятия соответствующего решения вице-премьер министр Владимир Кистион.