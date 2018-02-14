Финишная прямая: принято последнее необходимое для отделения ГТС от "Нафтогаза" постановление

12:44, 14 февраля 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Это последнее обязательство или решение правительства, которое дает возможность обеспечить реальные дела по вопросу проведения анбандлинга, то есть отсоединения транспорта от НАК "Нафтогаз" и присоединения к "Магистральным газопроводам Украины", - сказал в ходе принятия соответствующего решения вице-премьер министр Владимир Кистион.

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Теги: #Нафтогаз и ГТС