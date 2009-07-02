Комиссия ЕС рекомендует странам Европы заполнить газовые хранилища

Заполнять газовые хранилища из всех "доступных источников" в связи с неопределенностью ситуации с запасами газа в хранилищах Украины рекомендовала странам Евросоюза в преддверии наступления зимнего сезона Координационная группа ЕС по газу, сообщает в четверг пресс-служба Еврокомиссии.

Киев вовремя и в полном объеме платит за российский газ, однако Москва регулярно высказывает сомнения в платежеспособности Украины, особенно в части закупок для заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ), технологически необходимого для обеспечения зимних транзитных поставок европейским потребителям.

"В свете неопределенности с ситуацией с хранением газа в Украине Еврокомиссия (на основе рекомендации экспертов), в частности, рекомендует странам ЕС лучше подготовиться к предстоящему зимнему периоду и заполнить свои газовые хранилища из всех возможных доступных источников", - говорится в сообщении для СМИ по итогам заседания в четверг в Брюсселе Координационной группы ЕС по газу, которая является консультативным органом Еврокомиссии.

Эксперты обсудили ситуацию с газоснабжением в странах ЕС и Европейского энергетического сообщества, уровень их готовности к возможным в "предстоящие недели и месяцы" прерываниям газовых поставок с учетом зависимости подавляющего большинства членов Евросоюза от одного поставщика и маршрута поставок, отмечает в пресс-релизе.

"Координационная группа ЕС по газу идентифицировала риски, связанные с газовыми поставками в различные страны ЕС и Европейского энергетического сообщества, и изучила возможности для принятия экстренных мер скоординированным образом", - говорится в сообщении.

В заявлении по итогам предыдущего заседания Координационной группы ЕС по газу, которое состоялось в бельгийской столице 19 июня, Еврокомиссия призвала "Газпром" и "Нафтогаз" достичь "стабильной и долгосрочной" договоренности по обеспечению транзита газа в Европу.

Члены экспертной группы ЕС по газу тогда заслушали представителей "Газпрома" и "Нафтогаза" о перспективах поставок и транзита газа в Европу следующей зимой, а также обсудили связанные с этим возможные риски и меры краткосрочного и среднесрочного характера в целях гарантировать безопасность газоснабжения европейских потребителей.

Украинское руководство признает наличие финансовых трудностей при расчетах за российский газ, однако рассчитывает решить их за счет займов. Украине для заполнения газохранилищ требуется 4,2 миллиарда долларов. Россия отказалась быть единственным кредитором Украины. Лидеры ЕС на саммите 18-19 июня в Брюсселе решения о предоставлении Украине кредита с целью стабилизации "газовой" ситуации не приняли.