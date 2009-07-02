ДТЭК создал сбытовую угольную компанию

ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (г. Донецк) создало ООО «ДТЭК Трейдинг», которое будет осуществлять торговые операции с угольной продукцией на украинском и зарубежных рынках.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, на сегодняшний день потребителями угля ДТЭК стали электростанции, коксохимические заводы, металлургические комбинаты Украины, а также электростанции и промышленные предприятия в Турции, Польше, Болгарии, Румынии и Ливане.

ДТЭК отмечает, что создание сбытовой компании позволит повысить эффективность продаж угля, добываемого шахтами; систематизировать процесс обеспечения топливом собственных генерирующих предприятий; увеличить объем продаж угля в Украине.

До конца текущего года ООО «ДТЭК Трейдинг» планирует экспортировать около 1 млн. тонн угля (в 2008 году ДТЭК экспортировал 160 тыс. тонн угля).

Директором ООО «ДТЭК Трейдинг» назначен Игорь КОШЕЛЕВ.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.

По итогам 2008 года доля ДТЭК в угледобывающей отрасли Украины составила 22,6%.

Блок генерации представлен ООО «Востокэнерго» и ассоциированной компанией ОАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,46% акций. По итогам работы в 2008 году доля этих компаний в тепловой генерации Украины составила: "Востокэнерго" – 25,4%, "Днепроэнерго" – 22,4%.

ООО «Сервис-Инвест» и ОАО «ПЭС-Энергоуголь» в составе ДТЭК представляют блок дистрибуции электроэнергии, их доля закупки в ГП «Энергорынок» в 2008 году составила 6,5%.