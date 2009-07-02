«Киевэнерго» перечислило «Газ Украины» 25 млн. грн.

АК «Киевэнерго» перечислила 25 млн. грн. ДК «Газ Украины» в качестве расчета за потребленный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что расчеты произведены в день поступления указанных средств на счета "Киевэнерго" от Киевской горгосадминистрации по компенсации разницы между реальными затратами энергокомпании на производство теплоэнергии и социальными тарифами на тепло для всех потребителей, которые установила столичная власть.

«1 июля компания "Киевэнерго" получило от КГГА 25 млн. грн. из более чем миллиардной задолженности и в этот же день все средства перечислила в ДК «Газ Украины». Столичные власти заверяют компанию, что ускорят расчеты по погашению задолженности, и мы ждем очередных поступлений финансовых средств, которые тут же перечислим газопоставщикам. Но, к сожалению, задолженность городского бюджета перед "Киевэнерго" накапливается более высоким темпами, чем идут расчеты. Надеемся, что все заинтересованные стороны: КГГА, газопоставщики и энергетики - найдут возможность реализовать взаимозачетный механизм, предусмотренный постановлением Кабмина №193, который позволит существенно сократить задолженность "Киевэнерго" перед газопоставщиками», - заявил финансовый директор АК «Киевэнерго» Михаил УТКИН.

По данным компании, объем задолженности потребителей и городского бюджета Киева перед АК «Киевэнерго» на 1 июля 2009 года составляет: 1,21 млрд. грн. - долг КГГА перед "Киевэнерго" по разнице между реальной стоимостью тепловой энергии и тарифами, которые установила столичная власть; 857 млн. грн. - долг за теплоэнергию основных потребителей "Киевэнерго" - ЖЭКов (ОСМД и других обслуживающих и управляющих жилым фондом компаний); 605 млн. грн. - долг потребителей за электроэнергию перед «Киевэнерго» (из них 284 млн. грн. – задолженность «Киевводоканала»).

В пресс-службе отмечают, что АК «Киевэнерго» неоднократно заявляла, что по причине отсутствия расчетов со стороны КГГА она лишена достаточного газоснабжения и испытывает значительные трудности в работе станций в части выработки тепловой и электрической энергии. Так, из-за отсутствия газоснабжения "Киевэнерго" не может возобновить горячее водоснабжение от ТЭЦ-6, испытания магистрали на которой закончились еще 24 июня. С просьбой как можно скорее решить вопрос поставок топлива компания неоднократно обращалась к газопоставщикам и столичной власти.

«Киевэнерго» выставляет счет потребителям тепла – ЖЭКам только по факту

предоставленной тепловой энергии, и, соответственно, периоды испытаний или вынужденных остановок оборудования энергокомпании не входят в оплату. Вопрос с перерасчетом решают ЖЭКи и другие обслуживающие и управляющие жилым фондом предприятия.

Как сообщал УНИАН, 1 июня «Киевэнерго» заявило, что не может возобновить горячее водоснабжение жилых районов столицы, находящихся в зоне обслуживания ТЭЦ-6, из-за ограничения подачи газа на электроцентраль.

«Уже неделю как компания «Киевэнерго» закончила испытания и может поставлять потребителям горячую воду. Но отсутствие газоснабжения не дает возможности это осуществить», – цитирует пресс-служба технического директора АК «Киевэнерго» Александра ЗАЙЦЕВА.