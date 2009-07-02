Финляндия разрешила проложить Северный поток

Финляндия одобрила экологическое обоснование планируемого газопровода Северный поток, сняв одно из последних препятствий для начала его строительства, сообщает Рейтер..

Экологические власти Финляндии признали обоснование удовлетворительным, но запросили дополнительную информацию о влиянии газопровода на рыболовство в Балтийском море и его безопасность для мореходства во время строительства.

Ранее Хельсинки заявляли, что могли бы возражать против строительства только из соображений экологии.

Представитель Северного потока Себастьян Сасс сообщил, что запрос дополнительных сведений финскими властями не приведет к переносу сроков строительства.

"Наша цель - начать поставки газа по первой из двух линий газопровода к концу 2011 года, а по второй - к концу 2012 года", - сказал Сасс, добавив, что для этого необходимо начать прокладку в начале будущего года.

Ранее ряд балтийских стран выражали неуверенность в экологической безопасности проекта, в частности потому, что газопровод должен пройти вблизи мест нахождения боеприпасов, оставшихся после Первой и Второй мировых войн.

Консорциум Северный поток в составе Газпрома, немецких E.ON и BASF и голландской Gasunie также должен получить разрешения на строительство от России, Германии, Швеции и Дании.

Газопровод, состоящий из двух линий, должен пройти по дну Балтийского моря в Германию и ежегодно доставлять в Евросоюз 55 миллиардов кубометров газа начиная с 2011 года.