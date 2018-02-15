Ряд облэнерго на треть поднимут тарифы на электроэнергию - СМИ

Облэнерго Сум, Чернигова и Ивано-Франковска на треть поднимут тарифы на электроэнергию для 2 класса из-за РАБ-тарифов.

Ряд облэнерго согласовали рост цен на электроэнергию для своих бытовых потребителей из-за внедрения стимулирующего тарифообразования.

Об этом пишут "Наші гроші".

Согласно обоснованиям и протоколам обсуждений, компании предлагают увеличить тарифы следующим образом:

1 класс - промышленные предприятия присоединены к точке со степенью напряжения 27,5 кВ и выше, потребляющих более 150 млн кВт-ч в год.

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2 класс - потребители, присоединенные к точке со степенью напряжения до 27,5 кВ.

Согласно расчетам компаний (Прикарпатье-, Сумы-, Чернигиовобленерго) следующие изменения приведут к росту розничных тарифов для конечных потребителей 2 класса на треть, а на Черниговщине тариф вырастет в полтора раза и для 1 класса потребителей:

"Винницаоблэнерго" Григоришина-ICU и "Львовоблэнерго" Суркисов проинформировали о проведении общественных слушаний, однако не обнародовали возможные размеры нового тарифа.

При этом "Винницаобленерго" сообщило, что в определенные сроки предложений от общественности по тарифам не поступило, а значит открытые обсуждения было решено "считать состоявшимися".

Сейчас самые низкие тарифы у небытовых потребителей имеют "ДТЭК Высоковольтные сети" 1,47 и 1,55 грн/кВт-ч (без НДС) для 1-го и 2-го класса соответственно.

Самые высокие тарифы платят небытовые потребители "Луганского энергетического объединения" Григоришина: 1,88 и 2,42 грн/кВт-ч (без НДС).