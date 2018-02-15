Госатомрегулирования не имеет замечаний к эксплуатации ядерного топлива Westinghouse

Топливо компании Westinghouse уже используется на шести энергоблоках украинских АЭС.

Государственная инспекция ядерного регулирования не имеет замечаний и считает надежной эксплуатацию ядерного топлива производства американско-японской компании Westinghouse, которое является альтернативой топливу производства российской компании "ТВЭЛ", и уже используется на шести энергоблоках украинских АЭС.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации годового отчета работы Госатомрегулирования сообщил директор Департамента по вопросам безопасности ядерных установок Борис Столярчук.

"У Госатомрегулирования на текущий момент нет замечаний к надежной работе топлива производства компании Westinghouse", - сказал он.

По словам Столярчука, на сегодня топливо Westinghouse эксплуатируется на втором и третьем энергоблоках Южно-Украинской АЭС, а также на первом, третьем, четвертом и пятом блоках Запорожской АЭС.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании "ТВЭЛ" - госкомпания "Энергоатом" в апреле 2014 года заключила договор с американско-японской компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

По итогам первого полугодия 2017 года "Энергоатом" сократил долю поставок ядерного топлива из России до 49% с 58%, при этом доля поставок от Westinghouse составила 51%. На фоне сокращения Украиной зависимости от ядерного топлива компании "ТВЭЛ" в российских СМИ неоднократно публикуются необоснованные заявления об опасности использования топлива Westinghouse на украинских энергоблоках типа ВВЭР.

В конце января 2018 года "Энергоатом" и Westinghouse продлили срок действия договора о поставках ядерного топлива для семи из 15 украинских атомных энергоблоков на период 2021-2025 годов.