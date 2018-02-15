Стало известно, когда введут в эксплуатацию новое хранилище для отработавшего топлива ЧАЭС

По данным Госатомрегулирования, новое хранилище может быть введено в эксплуатацию во второй половине 2018 года.

Новое хранилище для отработавшего ядерного топлива Чернобыльской АЭС (ХОЯТ-2), которое построено в зоне отчуждения и на сегодня проходит необходимые испытания, может быть введено в эксплуатацию во второй половине 2018 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации годового отчета работы Государственной инспекции ядерного регулирования сообщил директор Департамента по вопросам безопасности ядерных установок Борис Столярчук.

«В 2017 году возникли обстоятельства, которые привели к задержке ввода в эксплуатацию этого хранилища... На текущий момент можно только ориентировочно сказать, что это хранилище будет введено в эксплуатацию во второй половине 2018 года», - сказал он.

По словам Столярчука, в этом году Госатомрегулирования планирует рассмотреть вопрос о выдаче лицензии на ввод в эксплуатацию этого хранилища.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2007 года был подписан контракт между американской компанией Holtec International и госпредприятием «ЧАЭС» на строительство ХОЯТ-2 (хранилища для отработавшего топлива сухого типа), которое должно заменить собой действующее ХОЯТ-1 (хранилище отработавшего ядерного топлива мокрого типа). Стоимость ХОЯТ-2 составляет 381 млн евро. По словам главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, безопасность нового хранилища будет на порядок выше, чем в ХОЯТ-1.

В августе 2017 года был начат этап «холодных» испытаний оборудования на новом хранилище сухого типа. Во время этих испытаний использовались имитаторы настоящего ядерного топлива. Они были необходимы для проверки всего оборудования и последующего проведения «горячих» испытаний, которые уже будут проведены с использованием тепловыделяющих сборок с Чернобыльской АЭС.

ХОЯТ-2 расположено в зоне отчуждения и должно будет обеспечить хранение отработавшего топлива Чернобыльской АЭС (более 21000 тепловыделяющих сборок) на протяжении 100 лет (2019-2119 годы).