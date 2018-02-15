Отработали свое: "Энергоатом" готовится к выводу из эксплуатации двух блоков АЭС

Компания уже разработала технические решения для безопасной эксплуатации блоков в остановленном режиме.

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в этом году завершит проектный срок эксплуатации четвертого энергоблока Запорожской и первого блока Хмельницкой АЭС, после чего компания выведет эти блоки в многомесячный ремонт для продления срока их эксплуатации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации годового отчета работы Государственной инспекции ядерного регулирования сообщил директор Департамента по вопросам безопасности ядерных установок Борис Столярчук.

"В этом году заканчивается проектный срок эксплуатации двух энергоблоков – это ЗАЭС-4 и ХАЭС-1. В апреле и декабре соответственно. В этом году они уйдут в период длительного предупредительно-планового ремонта и будут внедряться соответствующие меры", - сказал он.

По словам Столярчука, "Энергоатом" как эксплуатирующая организация уже провел подготовку и разработал, а Госатомрегулирования одобрила технические решения для безопасной эксплуатации блоков в остановленном режиме.

Как сообщал УНИАН, компания-оператор всех АЭС Украины - "Энергоатом" считает своей задачей продление срока службы действующих атомных блоков для обеспечения высокого уровня производства электроэнергии в будущем. В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы. Срок эксплуатации блоков продлевается на 10 лет. В прошлом году Госатомрегулирования приняла решение о продлении срока эксплуатации первого, второго и третьего энергоблока Запорожской АЭС.

В середине ноября прошлого года гендиректор ХАЭС Николай Панащенко оценил стоимость выполнения работ по продлению срока эксплуатации первого энергоблока Хмельницкой АЭС в 2,3 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.