Польша намерена сократить закупку газа у "Газпрома"

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG намерена сократить объемы закупки газа у российского газового монополиста ОАО «Газпром» до 40% от общего импорта «голубого топлива» с нынешних почти 70%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сказал глава правления PGNIG Михал ШУБСКИ в эфире бизнес-телеканала TVNCNBCbussines.

Он сказал, что PGNIG намерена на 30% обеспечивать потребности страны в газе за счет внутренней добычи, 40% - поставлять из России и еще 30% - из других источников.

Пресс-секретарь PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСКА уточнила УНИАН, что такое распределение импорта предусмотрено принятой в ноябре прошлого года стратегией компании по диверсификации газовых поставок до 2015 года.

Согласно стратегии, 30% импортного газа планировалось покупать у Норвегии благодаря постройке двух газопроводов, соединяющих страну-поставщика с Данией и Швецией (проект Skanled) и Данию с Польшей (Baltic Pipe).

Пресс-секретарь сказала, что реализация проекта приостановлена, отметив, что другим альтернативным поставщиком газа может стать Катар, являющийся третьей в мире страной по запасам газа. Она напомнила, что в начале текущей недели PGNIG подписал контракт на ежегодную поставку 1,5 млрд. кубометров газа, начиная с 2014 года.

Й.ЗАКШЕВСКА сообщила, что пропускная способность первой очереди газопорта в Свиноуйшче, куда будет поставляться катарский газ, составляет 2,5 млрд. кубометров газа в год и может быть увеличена на втором этапе до 5 млрд., а на третьем - до 7,5 млрд. кубометров газа в год (до 2020 года).

Она сказала, что цена на катарский газ сравнима со стоимостью поставок из России, заметив, что он может быть незначительно дороже.

По словам Й.ЗАКШЕВСКОЙ, PGNIG также может покупать газ по спотовым контрактам, цены по которым могут быть даже меньше, чем в контрактах.

Как сообщал УНИАН, в начале недели PGNiG договорился с Qatargas Operating Company Ltd о ежегодной поставке 1,5 млрд. кубометров газа, что обеспечило необходимую контрактную базу для начала строительства газопорта в Свиноуйшче, сооружение которого должно быть завершено к 2014 году.

Справка УНИАН. Польша, импортирующая из России и через российскую ГТС более 90% газа, стала единственной страной из 27 стран Евросоюза, которая после разрешения январского украинско-российского газового спора не получала 25% законтрактованного газа до июня текущего года.

В прошлом году PGNiG купил у «Газпрома» почти 70% от всего импортного газа, еще 23% поставил швейцарский трейдер RosUkrEnergo, совладельцем которого является российский газовый монополист.

В 2008 PGNiG импортировал почти 10,3 млрд. кубометров газа, что на 10% больше показателя предыдущего года.

За этот же период собственная добыча сократилась на 5% до 4,1 млрд. кубометров газа.