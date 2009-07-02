Украина в I полугодии сократила добычу угля на 9,3%

Угледобывающие предприятия Украины, по оперативным данным, в январе-июне 2009 года сократили добычу рядового угля на 9,3%, или на 3,672 млн. тонн, - до 35,879 млн. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины.

Добыча коксующегося угля за шесть месяцев т.г. сократилась на 11,9%, или 1,7 млн. тонн, – до 12,598 млн. тонн, энергетического – снизилась на 7,8%, или 1,972 млн. тонн, – до 23,28 млн. тонн.

Угледобывающие предприятия сферы управления Минуглепрома в январе-июне 2009 года перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче угля на 3,8%, или на 705 тыс. тонн, в том числе по добыче коксующегося угля - на 5,8% (на 260,7 тыс. тонн), энергетического – на 3,1% (на 444,2 тыс. тонн).

Предприятия Минуглепрома в январе-июне т.г. добыли 18,702 млн. тонн рядового угля, в том числе коксующегося - 4,458 млн. тонн, энергетического – 14,244 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2008 году увеличили добычу угля на 2,8%, или на 2,116 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом, до 77,654 млн. тонн.

Ранее в Минуглепроме прогнозировали, что добыча угля государственными шахтами в 2009 году сократится на 7,2% - до 42,7 млн. тонн, что связано со снижением спроса на угольную продукцию.