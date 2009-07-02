Госшахты просят Кабмин о помощи

Представители трудовых коллективов ряда государственных шахт, профсоюзных комитетов и местных органов самоуправления просят правительство принять срочные меры для стабилизации ситуации в угольной отрасли.

Соответствующее обращение к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО было озвучено сегодня на пресс-конференции в УНИАН представителями трудовых коллективов шахт «Южнодонбасская №3» (ш/у «Южнодонбасское»), «Иловайская» (ГП «Шахтерскантрацит») и «Шахта им. Ленина» (ГП «Артемуголь»).

Как отметил директор шахты «Южнодонбасская №3» Шамиль МАМЛЕЕВ, из-за практического прекращения государственного финансирования капитальных проектов и технического переоснащения шахт падают объёмы угледобычи и проведения вскрывающих и подготавливающих горных выработок.

Прекращение финансирования капитального строительства привело к значительному дисбалансу по количеству введенных и выведенных из эксплуатации лав. Так, по итогам января-мая в работу введено 34 лавы, а выбыло 60.

«Шахтёры крайне обеспокоены угрожающим отставанием воспроизводства угледобычи от темпов сворачивания производства. Скоро в повестке дня правительства будет стоять вопрос не "куда девать уголь?", а "где будут завтра работать шахтёры, и откуда в страну завозить уголь?". Сокращение рабочих мест в 26 лавах – это несколько тысяч шахтёров, оставшихся без работы», - сказал Ш. МАМЛЕЕВ.

Участники пресс-конференции отметили продолжение практики хронического недофинансирования мероприятий по охране труда и повышению промышленной безопасности, которое ведет к росту травматизма на производстве.

В этой связи представители госшахт просят правительство разработать государственную программу по выходу отрасли из кризиса, предусмотрев в ней сбалансирование бюджетного финансирования угольной отрасли на 2009 год и последующие годы, меры по восстановлению и расширению рынков сбыта угольной продукции, экспорта электроэнергии, а также ограничению импорта угля.

Кроме того, шахтеры просят Кабмин внедрить финансово-правовой механизм решения долговых обязательств государственных угледобывающих предприятий, обеспечить выполнение в полном объеме Закона Украины «О повышении престижности шахтёрского труда».

Также предлагается усовершенствовать структуру государственного управления отраслью и принять закон о развитии и особенностях разгосударствления угледобывающих предприятий.