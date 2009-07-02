АМК контролирует рынок бензина

Антимонопольный комитет Украины (АМК) обязал ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ООО «Торговый дом «Континиум-Галичина», ООО «Альянс Холдинг» и ООО «Веста Сервис» прекратить антиконкурентные согласованные действия. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В частности, Одесское областное отделение АМК обязало эти компании снизить розничные цены на бензин до экономически обоснованного уровня.

В Николаевской области АМК возбудил дело по признакам антиконкурентных согласованных действий со стороны ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ООО «УТН-Восток», ООО «Торговый дом «Континиум-Галичина», ООО «Альянс Холдинг» и ОАО «Концерн Галнафтогаз».

Николаевское областное отделение АМК выявило, что общества безосновательно повышали розничные цены на бензин.

По указанному делу ведется следствие.

Напомним, в конце мая АМК поручил своим региональным отделениям проверить обоснованность повышения цен на нефтепродукты. В частности, расследование коснется самых крупных операторов – ОАО «Укрнафта», ООО «ТНК-ВР Коммерс», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ЗАО «ЛИНИК», ООО «Параллель-М ЛТД», ООО «ТД «Континиум-Галичина», ОАО «Концерн «Галнафтогаз», ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», ЗАО «Укртатнафта», ООО «НК Альфа-нафта», ОАО «Нафтохимик Прикарпатья», ОАО «НПК Галичина» и тех предпринимателей, которые имеют рыночную долю на региональных рынках бензинов и дизельного топлива.

На протяжении 2008 года органы АМК пресекли более 300 нарушений конкурентного законодательства, совершенных предпринимателями, которые работают на рынках нефтепродуктов.