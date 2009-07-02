Ющенко: нужна единая концепция европейского газового рынка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает важность выработки единой концепции европейского газового рынка.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом глава государства сказал сегодня в интервью ведущей австрийской газете «Die Presse».

«Очень важно, чтобы в вопросе организации газового рынка Европа научилась говорить одним голосом», - подчеркнул он при этом.

Президент в очередной раз отметил, что неотъемлемой частью европейского газового рынка является украинская газотранспортная система. Таким образом, подчеркнул В.ЮЩЕНКО, ее не следует отбрасывать «как что-то побочное или даже время от времени представлять как проблему Украины». «Безусловно, наша ГТС также нуждается в модернизации, но это не есть проблема, которую нужно обсуждать как проблему номер один. И технологическое, и техническое состояние украинской ГТС является надежным, стабильным», - заявил Президент. Глава государства отметил, что в целом это одна из самых эффективных газотранспортных систем.

«Чтобы дать полный ответ на то, как усилить газовую безопасность европейского рынка, мы должны начать с того, что украинская газотранспортная система – это, возможно, наименьшая и самая последняя проблема, если мы говорим о политике эффективной газовой безопасности в целом на нашем континенте», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.