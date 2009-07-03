Мировые цены на нефть снизились почти на 4%

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 2 июля, значительно понизились на фоне неутешительных данных о состоянии рынка труда в США, что может помешать процессу восстановления мировой экономики, сообщает РИА Новости.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 2,58 доллара - до 66,73 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 2,14 доллара - до 66,65 доллара за баррель.