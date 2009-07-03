Новым главой МАГАТЭ стал японец Юкия Амано

Представители 35 наций избрали сегодня опытного японского дипломата Юкия Амано новым гендиректором Международного агентства по атомной энергетике ( МАГАТЭ), сообщает k2kapital.

Амано получил на голосовании 23 голоса, в то время как за представителя Южной Африки Абдула Самада Минти проголосовало 11 человек, при одном воздержавшемся, таким образом японец набрал необходимые 2/3 голосов.

В сентябре кандидатура нового главы Агентства должна будет пройти утверждение генеральной конференцией МАГАТЭ, которая состоится в Вене.

Амано стал первым представителем страны, единственной в мире испытавшей на себе ужас ядерной бомбардировки.

"Я как представитель Японии намерен положить все силы для нераспространения ядерного оружия", - заявил Амано после своего избрания.

Постоянный представитель Японии при международных организациях в Вене Юкия Амано ранее занимал заметный пост в японском МИДе, где отвечал за вопросы сокращения вооружений.