Цена барреля нефти ОПЕК упала на 2 долл.

Цена нефтяной «корзины» ОПЕК понизилась более чем на $2 - до $67 за баррель, следует из сообщения организации. По состоянию на 2 июля нефтяная «корзина» подешевела на $2,22 - до $67,04 за баррель с $69,26 в предыдущий торговый день.

Цена «корзины» ОПЕК 10 июня перешагнула уровень в $70 впервые после почти восьмимесячного перерыва. В течение июня показатель колебался в диапазоне $66-70.

Рекорд цены «корзины» был установлен 3 июля 2008 года, когда был достигнут уровень в $140,73. Средняя цена по итогам 2008 года составила $94,45 за баррель. В январе 2009 года средняя цена барреля нефти ОПЕК составила $41,52, в феврале - $41,35, в марте - $45,78, в апреле - $50,2, в мае - $56,98. В текущем году максимального значения цена «корзины» достигла 11 июня, когда она стоила $70,87 за баррель.