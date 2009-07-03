Крупнейшие газохранилища России и Европы

Координационная группа ЕС по газу рекомендовала странам Евросоюза заполнять газовые хранилища из всех "доступных источников" в связи с неопределенностью ситуации с запасами газа в хранилищах на Украине в преддверии наступления зимнего сезона.

Подземные хранилища газа (ПХГ) являются неотъемлемой частью Единой системы газоснабжения России и расположены в основных районах потребления газа. Использование ПХГ позволяет регулировать сезонную неравномерность потребления газа, снижать пиковые нагрузки в Единой системе газоснабжения, обеспечивать гибкость и надежность поставок газа. Сеть ПХГ обеспечивает в отопительный период до 20% поставок газа российским потребителям, а в дни резких похолоданий эта величина достигает 30%.

РОССИЯ

В России ПХГ сооружаются в водоносных структурах и в истощенных месторождениях. На территории Российской Федерации расположены 25 подземных хранилища газа с суммарной активной емкостью 65,2 млрд кубометров.

В России эксплуатируются следующие ПХГ: Касимовское, Канчуринско-Мусинский комплекс, Северо-Ставропольские, Кущевское, Краснодарское, Гатчинское, Невское, Калужское, Щелковское, Увязовское, Карашурское, Самарские, Пунгинское, Совхозное, Саратовские.

Касимовское ПХГ – расположено в одноименном районе Рязанской области в 250 км южнее Москвы и находится в структурах Окско-Цнинского вала. Касимовское хранилище является в настоящее время крупнейшим в мире, созданном в водоносном пласте, и обеспечивает на 30-35% суточную потребность Москвы и Московской области, а также во многом решает вопросы газоснабжения Центрального района России.

Активная емкость Касимовского ПХГ составляет более 9 млрд. кубометров газа, количество эксплуатационных скважин – 287. Максимальная ежесуточная производительность в осеннее-зимний период достигает 100 млн кубометров газа, что сопоставимо с величиной суточного газопотребления Москвы.

Канчуринско-Мусинский комплекс ПХГ расположен в Республике Башкортостан и создан на базе отработанного газоконденсатного месторождения. В результате реконструкции, которая должна завершится в 2010 году, предусматривается увеличение объема активного газа в комплексе ПХГ с 3,4 млрд кубометров до 5,5 млрд кубометров.

Северо-Ставропольское ПХГ расположено в Ставропольском крае и создано в истощенном газовом месторождении. Крупнейшее в мире Северо-Ставропольское ПХГ регулирует сезонную неравномерность поставок, обеспечивает газоснабжение потребителей Южного федерального округа, республик Закавказья, Украины и надежность экспортных поставок.

Кущевское ПХГ расположено на Северном Кавказе в Кущевском районе Краснодарского края в 200 км от Краснодара и создано в истощенном газовом месторождении.

Кроме того, Газпром хранит газ в ПХГ на территории Латвии, Германии, Австрии и Великобритании:

Подземное газовое хранилище (ПХГ) – Германия – Rehden – Активный объем – более 4 млрд кубометров (крупнейшее в Европе).

Подземное газовое хранилище (ПХГ) – Австрия (федеральная земля Зальцбург) – Haidach – Активный объем – более 2,4. млрд кубометров., расположено в истощенном газовом месторождении.

Подземное газовое хранилище (ПХГ) – Англия – Saltfleetby – Активный объем – порядка 0,7 млрд кубометров.

Подземное газовое хранилище (ПХГ) – Германия – Jemgum – Активный объем – сравнительно малый.

В Латвии расположено Инчукалнское ПХГ . Оно находится к северо-востоку от г. Риги и создано в водоносном слое. Инчукалнское ПХГ является единственным функционирующим хранилищем в странах Балтии и обеспечивающим стабильность газоснабжения региона.

Объем Инчукалнского ПХГ составляет 4,46 млрд кубометров, из которых 2,32 млрд кубометров составлял активный, или регулярно отбираемый природный газ.

Газпром арендует 75% газохранилища Humbley Grove на юге Великобритании, в Германии арендует мощности в ПХГ, принадлежащих фирме VNG, а в Австрии – мощности компании OMV.

Всего в Гepмaнии cущecтвуeт cвышe copoкa пoдзeмныx xpaнилищ гaзa coвoкупнoй eмкocтью oкoлo 20 млpд кубoмeтpoв. Bce oни нaxoдятcя в чacтнoй coбcтвeннocти. E.ON Ruhrgas pacпoлaгaeт мoщнocтями пpимepнo нa 5 млpд кубoмeтpoв. Kpупнeйшee ПXГ в Гepмaнии и Зaпaднoй Eвpoпe Rehden (4,2 млpд кубoмeтpoв) пpинaдлeжит кoмпaнии WINGAS, coвмecтнoму пpeдпpиятию "Гaзпpoмa" и Wintershall.

В Италии существует 10 ПХГ, во Франции – 15, в Австрии – 5, в Нидерландах – 3.