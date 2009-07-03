ОАЭ вступят в Форум экспортеров газа

Объединенные Арабские Эмираты вступят в учрежденный в декабре прошлого года в Москве Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ), сообщает в пятницу эмиратская газета Emirates Business 24|7, сообщает РИА Новости..

Издание ссылается на заявление катарского вице-премьера, министра энергетики и промышленности Абдаллу аль-Атыйя, сделанное на встрече с журналистами в Дохе. "Что касается присоединения ОАЭ к Форуму, то процесс уже начался. Эмираты участвовали в министерской встрече ФСЭГ в Дохе в прошлый вторник в качестве гостя и планируют стать полноправным членом Форума", - сказал катарский вице-премьер.

Главной задачей ФСЭГ, указывает газета, является защита интересов газодобывающих стран, а не контроль над ценами на "голубое топливо", которое продается на мировом рынке по долгосрочным контрактам, указывает Emirates Business 24|7.

На учредительной конференции Форума в Москве ее участники утвердили устав организации, а также договорились о координации действий по таким вопросам, как обмен информацией по существующим прогнозам и по реализации инвестпрограмм, порядок взаимоотношений со странами-потребителями газа, задачи применения новых технологий в газовой отрасли, организация совместной работы по производству и сбыту сжиженного природного газа (СПГ).

Катар окажет всю необходимую поддержку генеральному секретариату ФСЭГ в интересах процветания и развития газодобывающей отрасли, заявил на встрече в Дохе Абдалла аль-Атыйя. Катарский государственный деятель высказался за координацию действий между газоэкспортирующими странами и развитие их сотрудничества с потребителями газа.

По сведениям аравийской печати, в катарской встрече принимали участие 12 стран, в том числе Катар, Россия, Алжир, Египет, Иран, Ливия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, Экваториальная Гвинея, Норвегия /наблюдатель/ и ОАЭ /гость/. Штаб-квартира ФСЭГ размещается в катарской столице Дохе.