Цены на бензин в Украине выросли

С 26 июня по 3 июля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты в Украине увеличились на 1,4%. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 26 июня по 3 июля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-76 – увеличились на 1,7% - с 5,85 грн./литр до 5,95 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 1,4% - с 6,33 грн./литр до 6,42 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 1,2% - с 6,63 грн./литр до 6,71 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 1,1% - с 5,33 грн./литр до 5,39 грн./литр.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов. UPECO является издателем ряда отраслевых изданий: еженедельника «НефтеРынок», ежемесячников «Современная АЗС» и OilMarket. Компания также проводит ряд нефтегазовых конференций в Украине, России и Казахстане.