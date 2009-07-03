По оперативным данным, в январе-июне текущего года атомные электростанции Украины сократили производство электроэнергии на 13%, или 5,138 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 41,097 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, по сравнению с маем текущего года в июне АЭС Украины сократили производство электроэнергии на 0,6%, или 642 млн. кВт/ч, – до 6,194 млрд. кВт/ч.

За шесть месяцев т.г. Ривненская АЭС (РАЭС) сократила выработку электроэнергии на 16,8% – до 7,113 млрд. кВт/ч, Запорожская АЭС (ЗАЭС) – на 4,4%, до 19,435 млрд. кВт/ч, Южноукраинская АЭС (ЮУАЭС), с учетом Александровской ГЭС и Ташлыкской ГАЭС, – на 24,2%, до 8,622 млрд. кВт/ч, Хмельницкая АЭС (ХАЭС) – на 14,8%, до 5,926 млрд. кВт/ч.

По оперативным данным, в январе-июне т.г. АЭС Украины отпустили ГП «Энергорынок» 38,543 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 13,2%, или 5,894 млрд. кВт/ч, меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Доля атомных электростанций в отечественном производстве электроэнергии в январе-июне составила 48,7% от общего объема выработки, в июне – 50%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе-июне т.г. составил 68,2% против 77,9% за шесть месяцев 2008 года. При этом по итогам января-июня наибольший КИУМ был зафиксирован на ЗАЭС – 74,6%, наименьший – на ЮУАЭС – 65,1%.

В январе-июне текущего года на АЭС произошло 5 учетных нарушений в работе АЭС, за аналогичный период 2008 года – 15 нарушений.

Недовыработка электроэнергии из-за нарушений в работе АЭС, по предварительным данным, составила 43,536 млн. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, АЭС Украины в 2008 году сократили производство электроэнергии на 2,82%, или 2,622 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом – до 90,111 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.