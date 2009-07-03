Минтопэнерго утвердило увеличение мощности «Востокэнерго»

Министерство топлива и энергетики Украины утвердило увеличение с 300 до 320 МВт установленной мощности энергоблока №2 Зуевской ТЭС, входящей в ООО «Востокэнерго» (ДТЭК).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь ООО «Востокэнерго» Наталья СТРЯПАН.

Она напомнила, что увеличение установленной мощности стало возможно благодаря реконструкции энергоблока, которая проводилась с июня 2008 года по январь 2009 года. Стоимость проекта реконструкции составила 117,2 млн. грн.

Проведенные испытания на энергоблоке подтвердили, что помимо увеличения мощности в результате реконструкции значительно повышена надежность работы оборудования и увеличен диапазон маневренности блока на 25 МВт.

Н.СТРЯПАН подчеркнула, что реконструкция поможет снизить себестоимость производства электроэнергии на Зуевской ТЭС на 1,7%, расход условного топлива – на 16 г/кВтч, а также продлит службу узлов блока на срок от 15 до 25 лет.

Во время поузловой реконструкции были проведены работы по модернизации турбины, котла, электрофильтра, комплексного распределительного устройства, электрооборудования 6 кВ и электропривода питателей сырого угля.

Проект модернизации турбины К-300-240 энергоблока №2 с применением новых технических решений принимает участие в конкурсе на присуждение Государственной премии Украины в сфере науки и техники в этом году, добавила пресс-секретарь.

Справка УНИАН. ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) - частная энергогенерирующая компания Украины, занимает лидирующие позиции на рынке тепловой генерации (по итогам 2008 г. - 25,4% отпуска электроэнергии ТЭС Украины). Эксплуатирует тепловые электростанции - Зуевскую, Кураховскую и Луганскую. Суммарная установленная мощность блоков компании на 1 мая 2009 г. - 4085 МВт. С 2007 «Востокэнерго» реализует масштабную программу модернизации всех энергоблоков.

«Востокэнерго» водит в ДТЭК – первую частную вертикально-интегрированную энергетическую компанию Украины. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

ДТЭК в свою очередь входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).