Директором «Укргазвыдобування» назначен Чеберда

Директором ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины" с 3 июля назначен Алексей ЧЕБЕРДА вместо Ильи РЫБЧИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК "Укргазвыдобування".

В сообщении отмечается, что сегодня состоялось представление нового директора коллективу компании. Нового руководителя представил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

Напомним, И.РЫБЧИЧ занимал должность директора ДК "Укргазвыдобування" с января 2008 года.

Справка УНИАН. Алексей ЧЕБЕРДА родился 24 июля 1958 г. в с. Валашское Днепропетровского района Днепропетровской области. С 2000 г. работает в нефтегазовой промышленности Украины. Трудовую деятельность начал в 1979 г. мастером Днепропетровского радиозавода, на котором работал 15 лет.

С 2000 г. был назначен заместителем генерального директора по производству ЗАО «Днепронефтогазгеология» (г. Днепропетровск). В 2001 г. начинает работу в ОАО «Укрнафта» сначала заместителем начальника, а затем начальником управления материально-технического обеспечения. В 2005-2006 гг. А.ЧЕБЕРДА занимает должность директора ДП «Надра ресурс» НАК «Надра Украины». С августа 2008 г. по март 2009 г. работает генеральным директором ДП «Укрнафтогазкомплект» НАК «Нафтогаз Украины». С марта 2009 г. – заместителем директора ДК «Укргазвыдобування».

ДК "Укргазвыдобування" на сегодня является крупнейшим в Украине предприятием по добыче и переработке природного газа и газоконденсата и имеет в своем составе 8 подразделений: Газопромышленное управление "Харковгазвыдобування", ГПУ "Полтавагазвыдобування", ГПУ "Шебелинкагазвыдобування", ГПУ "Львовгазвыдобування", Буровое управление "Укрбургаз", Управление по переработке газа, газового конденсата и нефти, Геофизическое управление "Укргазпромгеофизика" и Управление строительно-монтажных работ "Укргазспецбудмонтаж".