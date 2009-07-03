«Укргазвыдобування» увеличило добычу газа

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины», в январе-июне увеличила добычу газа на 3,9%, или на 0,288 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 7,732 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что за счет ввода новых скважин Мигринского (Луганская обл.), Скворцовского (Харьковская обл.), Яблуневского (Полтавская обл.) месторождений на 19,5 тыс. тонн по сравнению с соответствующими показателями прошлого года увеличилась добыча нефти (до 78 тыс. тонн).

В первом полугодии буровыми предприятиями ДК «Укргазвыдобування» пробурено 134,657 тыс. м горных пород, что на 1,657 тыс. м выше установленного планового задания.

Закончено бурение 44 скважин против 41 скважины в первом полугодии прошлого года и введено в эксплуатацию 42 скважины, что на 8 скважин больше, чем было запланировано.

Также в сообщении отмечено, что в первом полугодии компания закончила строительство двух сверхглубоких скважин (до 6300 м) в Днепровско-Донецкой впадине на востоке Украины и начала исследование пробуренных скважин. Еще девять сверхглубоких скважин (с проектной глубиной больше 6000 м) находятся в процессе бурения. По результатам выполненных промышленно-геофизических работ в этих скважинах ожидается получить промышленный приток газа. Степень освоения нефтегазоносного потенциала этого региона до глубины 3000 м составляет 90%, то есть он практически исчерпан. Основные перспективы поиска залежей углеводородов геологи ДК «Укргазвыдобування» связывают с глубокозалегающими перспективными горизонтами.

Продолжаются работы по восстановлению скважин старого фонда путем бурения боковых стволов и их углубления на нижезалегающие продуктивные горизонты на Березовском, Кобзевском, Юлиевском месторождениях. Продолжаются работы по интенсификации добычи путем проведения мощных гидроразрывов пластов и соляно-кислотных обработок.

В результате внедрения этих технологий в текущем году на Кременевском месторождении, которое находится на завершающей стадии эксплуатации, получен промышленный приток газа дебитом свыше 100 тыс. куб. м в сутки.

Справка УНИАН. ДК "Укргазвыдобування" сегодня является крупнейшим в Украине предприятием по добыче и переработке природного газа и газоконденсата и имеет в своем составе 8 подразделений: Газопромышленное управление "Харковгазвыдобування", ГПУ "Полтавагазвыдобування", ГПУ "Шебелинкагазвыдобування", ГПУ "Львовгазвыдобування", Буровое управление "Укрбургаз", Управление по переработке газа, газового конденсата и нефти, Геофизическое управление "Укргазпромгеофизика" и Управление строительно-монтажных работ "Укргазспецбудмонтаж".

ДК "Укргазвыдобування" ведет разработку газовых, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений в Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской областях. Геологоразведочные работы компании по поиску новых месторождений углеводородов сконцентрированы в Днепровско-Донецкой впадине, в Карпатском регионе, а также - совместно с ГАО "Черноморнефтегаз" - в северной части Керченского полуострова и на Прикерченском шельфе Черного и Азовского морей.