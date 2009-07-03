Президент Польши считает Азербайджан «ключом»

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ считает Азербайджан «ключом» для обеспечения энергетической безопасности Европейского Союза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Польши, об этом он сказал в ходе своего двухдневного визита в Азербайджан, который начался 2 июля.

Л.КАЧИНЬСКИЙ, который активно поддерживает проект Евразийского нефтетранспортного коридора на базе украинского трубопровода «Одесса-Броды», подчеркнул важность диверсификации поставок энергоносителей.

«Азербайджан может быть и будет страной, которая имеет определяющее влияние на энергетическую безопасность Европы», - сказал он на пресс-конференции в Баку.

В соответствии с сообщением пресс-службы, Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ заверил, что возглавляемая им страна может и готова способствовать усилению энергетической безопасности ЕС.

Он напомнил, что Азербайджан владеет значительными запасами нефти и газа и отметил развитие сотрудничества с Польшей в энергетической сфере за последние несколько лет.

Пресс-служба Л.КАЧИНЬСКОГО также сообщила, что в присутствии президентов польская нефтяная группа LOTOS и азербайджанская SOCAR подписали письмо намерений развивать сотрудничество в области добычи и переработки нефти.

Справка УНИАН. Польша и Азербайджан являются главными партнерами Украины в реализации проекта ЕАНТК, в рамках которого планируется создать выгодный маршрут поставок каспийской нефти в Европу, которая должна уменьшили зависимость от нефтяных поставок из России.

Национальная нефтегазовая компания SOCAR в 2008 году вместе с национальными нефтегазовыми компании Грузии и Литвы вступила в состав акционеров украинско-польской компании «Сарматия», созданной в 2004 году для развития ЕАНТК.

После этого «Сарматия» за собственные средства провела еще одно технико-экономическое обоснование проекта ЕАНТК, которое планируется презентовать потенциальным инвесторам в Брюсселе в сентябре.