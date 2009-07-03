Газпром: цена газа для Украины составит 198 долларов

Цена на российский газ для Украины в третьем квартале 2009 г. составит 198 долл. за тыс. куб. м. Об этом сообщил официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ, передает РБК.

По его словам, озвученные ранее цифры в размере 194 долл. и 155 долл. за тыс. куб. м для третьего и четвертого кварталов, соответственно, являлись прогнозными расчетами.

«На сегодня, с учетом изменения ситуации на рынке нефтепродуктов, цена для третьего квартала была откорректирована», - сказал он.

С.КУПРИЯНОВ сообщил также, что прогнозной ценой газа для четвертого квартала остается 155 долл. за тыс. куб. м, однако она будет уточняться в соответствии с формулой, прописанной в газовых контрактах между Украиной и Россией.

Напомним, в первом квартале 2009 г. цена на газ для потребителей Украины составила 360 долл. за тыс. куб. м. Во втором квартале цена газа для Украины составила 280 долл. за тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, по расчетам Секретариата Президента, цена российского газа для Украины в третьем квартале 2009 года составит 199-200 долл. за тыс. куб. м, а в четвертом квартале 2009 года еще ниже – около 190 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2010 года цена российского газа для Украины может составить 240 долл. за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. Согласно подписанному между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» контракту на поставку газа украинским потребителям, цена на газ на 2009 год рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена – 450 долл. за 1000 куб. м). Таким образом, в первом квартале 2009 года цена на газ для Украины составляла 360 долл. за 1000 куб. м, во втором квартале – 270,5 долл. Цена изменяется по формуле ежеквартально.