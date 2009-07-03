Нигерия, Алжир и Нигер проложат газопровод в Eвpoпy

Нигерия, Алжир и Нигер подписали сегодня соглашение о строительстве газопровода через пустыню Сахара, в котором в перспективе может принять участие российский «Газпром», передает Reuters.

Пропускная мощность газопровода, который Европа рассматривает как один из путей диверсификации поставок топлива, составит около 30 млрд. куб. м газа ежегодно.

"У нас есть опыт, и я полагаю, что у нас не будет проблем с финансированием этого проекта. Не думаю, что возникнут проблемы и с рынком сбыта. Рынок есть", - сказал министр энергетики Алжира Шакиб ХЕЛИЛЬ.

Стоимость проекта оценивается примерно в 13 млрд. долл. - 10 млрд. долл. на прокладку газопровода и 3 млрд. долл. на сооружение газохранилищ. Длина газопровода, по которому "голубое топливо" будет поступать из Нигерии через Нигер и Алжир в Европу, составит 4128 км.

Помочь нигерийской госкомпании NNPC и алжирской Sonatrach в реализации проекта уже выразили желание Total, Royal Dutch Shell и «Газпром».

«Газпром» и NNPC договорились инвестировать как минимум 2,5 млрд. долл. в разведку и развитие нефтегазового сектора Нигерии - крупнейшего в Африке, включая строительство первой части Транссахарского газопровода.

Некоторые аналитики говорят, что интерес «Газпрома» к западноафриканской стране объясняется желанием сохранить свое влияние на европейском рынке.

В настоящее время «Газпром» поставляет около четверти необходимого Европе газа.

Нигерия владеет седьмыми в мире доказанными запасами природного газа, но не имеет достаточно средств для инвестиций в их разработку.