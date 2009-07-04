Кредит на 4 млрд. долл. Нафтогазу организует близкая к Путину компания?

Юлия Тимошенко заставляет "Нафтогаз Украины" взять кредит в размере 4 миллиарда долларов у компаний, близких к Владимиру Путину. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на подготовленный в Москве проект соответствующего договора, который попал в распоряжение редакции.

"Нафтогаз Украины" поставлен сегодня в условия, когда вынужден будет брать кредит, поскольку фракции Партии регионов и БЮТ фактически заблокировали работу Верховной Рады в пятницу, и парламент не смог включить в повестку дня вопрос об увеличении уставного фонда НАК, напоминает издание.

Организовать финансирование, в соответствии с договором, должна российская инвестиционная компания "Тройка Диалог", которая считается близкой к российскому правительству, причем условия договора составлены таким образом, что большая часть средств должна быть привлечена от российских банков.

За работу по организации кредита "Тройка Диалог" получит комиссию в 1,25% от суммы займа и возмещение любых расходов (включая и разнообразные налоги), которые будут документально оформлены. Также Нафтогаз должен взять на себя оплату любых советников, которых посчитает необходимым привлечь к процессу “Тройка диалог”, причем размер такой оплаты никоим образом не регламентируется. В придачу к этому “Тройка диалог” хочет предоставлять Нафтогазу услуги по организации кредита исключительно на условиях эксклюзивности. Подписав соглашение с приближенной к Путину компанией, Нафтогаз сам себя лишит права “без письменного согласия (“Тройки диалог”) проводить любые переговоры и/или нанимать любых других консультантов, советников, менеджеров, координаторов...” Также Нафтогаз не будет иметь возможности без согласия российской компании выпускать ценные бумаги, связанные с вопросами привлечения кредита, или руководить такими бумагами.

Согласно информации источников "Экономической правды", подписание договора приурочено к 7 июля, когда проходит срок уплаты "Нафтогазом Украины" за газ, полученный в июне.

Сумма кредита, который составляет 4 миллиарда долларов, по данным Европейской комиссии является завышенной, пишет издание, поскольку, по подсчетам ЕК для закупки газа хватит 2 миллиардов. Однако, речь будет идти именно о четырех. Также договор предусматривает организацию неотложного кредита в размере 1,5 миллиардов долларов, которые будут погашены после поступления основных средств.

По информации источников "Экономической правды", только часть этой суммы будет немедленно направлена на подготовку к отопительному сезону. Куда пойдут остальные средства - непонятно.